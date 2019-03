BJP के ‘मैं भी चौकीदार हूं’ पर राहुल गांधी का निशाना, कहा- मोदी जी, हर भारतीय कह रहा है 'चौकीदार चोर है'

कांग्रेस (Congress) ने भाजपा के ‘मैं भी चौकीदार' अभियान पर रविवार को निशाना साधा और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने दावा किया कि सच को नहीं बदला जा सकता तथा हर कोई यह कह रहा है कि ‘चौकीदार चोर है.' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने शनिवार को भाजपा के इस अभियान की शुरुआत की और अपने ट्विटर हैंडल पर ‘चौकीदार' शब्द जोड़ दिया. केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा (BJP) नेताओं ने भी अपने-अपने हैंडल में इस शब्द को जोड़ा.

इसके बाद निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, ‘श्री मोदी, आप प्रयास करते रह सकते हैं लेकिन सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता.' इसके साथ ही राहुल गांधी ने लिखा है, 'हर भारतीय कह रहा है #ChowkidarChorHai. भाजपा का ‘मैं भी चौकीदार' हैशटैग सुबह से ट्वीटर पर चल रहा था और कांग्रेस ने इसका जवाब ‘चौकीदार चोर है' हैशटैग से दिया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ट्विटर पर कहा, ‘मैं भी चौकीदार क्योंकि मैंने जो चौकीदार नियुक्त किया था, वह लापता है.' उन्होंने मोदी के अच्छे दिनों के वादे पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘मुझे बताया गया है कि वह अच्छे दिन की तलाश में हैं.'

You can keep trying Mr Modi, but the truth cannot be extinguished.



Every Indian is saying it. #ChowkidarChorHai



P.S: Do force Sushma ji to add “Chowkidar” to her handle. It's looking very bad.