Elections 2019: बसपा प्रमुख की सोनिया गांधी से मुलाकात की खबरों के बीच BSP ने कहा- दिल्ली में नहीं है कोई बैठक, लखनऊ में रहेंगी मायावती

Lok Sabha Elections 2019: बसपा प्रमुख मायावती (Mayawati) की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से मुलाकात की खबरों के बीच बसपा ने कहा है कि उनकी कोई बैठक नहीं है. पहले बताया जा रहा था कि मायावती सोमवार को राहुल (Rahul Gandhi) और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी. लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस (Congress) पर मायावती के तीखे हमलों के बाद इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा था. लेकिन मायावती की पार्टी बसपा के नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, 'मायावती जी का आज दिल्ली में कोई प्रोग्राम या बैठक नहीं है. वह लखनऊ में रहेंगीं.' बता दें, मायावती ने प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों पर लगातार हमला करती रही हैं. मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है.

हालांकि, यूपी के गठबंधन में कांग्रेस को बाहर रखने के बाद भी मायावती ने अपने समर्थकों से अपील की थी कि राहुल गांधी की संसदीय सीट अमेठी और सोनिया गांधी की सीट रायबरेली में कांग्रेस को वोट दें. सपा-बसपा ने इन दोनों सीटों से अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे.

