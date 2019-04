कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सनी देओल पर कसा तंज, बोले- वह फिल्मी फौजी और मैं असली फौजी

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए बॉलीवुड एक्टर व गुरदासपुर के उम्मीदवार सनी देओल (Sunny Deol) पर निशाना साधा है. उन्होंने सनी देओल (Sunny Deol) को फिल्मी फौजी बताया है, जबकि खुद को असली फौजी कहा. मीडिया से बात करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, 'वह एक फिल्मी फौजी हैं, जबकि मैं एक असली फौजी हूं. हम उन्हें हरा देंगे. वह न तो सुनील जाखड़ (गुरदासपुर से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार) को और न ही कांग्रेस के लिए कोई खतरा नहीं है.' पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो सनी देओल पर भले ही तंज कसा हो, लेकिन देखना होगा कि क्या इस पर उनकी प्रतिक्रिया आती है या नहीं.

Punjab CM Captain Amarinder Singh: He (Sunny Deol, BJP Lok Sabha candidate from Gurdaspur) is a filmy 'fauji', while I am a real fauji. We will defeat him, he is no threat to Sunil Jakhar (Congress Lok Sabha candidate from Gurdaspur), or the Congress. (File pic) pic.twitter.com/XyyF2yc7O1