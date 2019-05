Election Results 2019: चंद्रबाबू नायडू ने ईवीएम के मुद्दे पर देवगौड़ा से मुलाकात की

Election Results 2019: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने ईवीएम के साथ कथित छेड़छाड़ के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के मकसद से पूर्व प्रधानमंत्री और जद(एस) अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा से यहां मुलाकात की. नायडू नई दिल्ली में ईवीएम के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक के बाद देर रात यहां पहुंचे थे और उन्होंने देवगौड़ा से करीब एक घंटे बात की. नायडू ने कहा कि 23 पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही हैं और पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रही हैं. नायडू ने आरोप लगाया कि पहले, भाजपा तक ने ईवीएम का विरोध किया था. उत्तर प्रदेश में हमने ईवीएम को होटलों और घरों में देखा है... स्ट्रॉन्ग रूम बदले जा रहे हैं.

Called on Karnataka CM @hd_kumaraswamy ji and former Prime Minister @H_D_Devegowda ji in Bangalore today. pic.twitter.com/MXQUcdQFL8