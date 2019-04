कांग्रेस ने किया वाराणसी और गोरखपुर सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान, फिर अजय राय को उतारा PM मोदी के खिलाफ

कांग्रेस (Congress) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के लिए वाराणसी और गोरखपुर लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. वाराणसी से अजय राय (Ajay Rai) और गोरखपुर से मधुसूदन तिवारी (Madhusudan Tiwari) को टिकट दिया गया है. वाराणसी में अजय राय का मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगा.

पहले चर्चा थी कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतारा जाएगा. लेकिन कांग्रेस ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए गुरुवार को अजय राय को इस सीट से टिकट दे दिया. पार्टी और खुद प्रियंका की तरफ से ऐसे संकेत मिले थे जिनसे इस अटकल को और बल मिला था. अजय राय ने 2014 में भी मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा था लेकिन वह तीसरे स्थान पर रहे थे. वाराणसी सीट से सपा और बसपा गठबंधन ने शालिनी यादव को टिकट दिया है. वाराणसी सीट सपा के खाते में आई थी.

Madhusudan Tiwari to be the Congress candidate from Gorakhpur #LokSabhaElections2019https://t.co/urwomZKG4h