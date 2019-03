Lok Sabha Election 2019: कांग्रेस ने जारी की सातवीं सूची, अब राज बब्बर मुरादाबाद की जगह फतेहपुर सीकरी से लड़ेंगे चुनाव

कांग्रेस (Congress) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Polls 2019) के लिए उम्मीदवारों की सातवीं सूची (Congress Second List) जारी कर दी है. इस सूची में कुल 35 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. खास बात यह है कि नई सूची में यूपी में कांग्रेस के कद्दावर नेता राज बब्बर (Raj Babbar) की सीट बदल दी गई है. अब वे मुरादाबाद की जगह फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ेंगे. मुरादाबाद में राज बब्बर (Raj Babbar) की जगह पार्टी ने इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिया है. आपको बता दें कि कांग्रेस की सातवीं सूची में छत्तीसगढ़ की 4, जम्मू-कश्मीर की 3, महाराष्ट्र की 5, ओडिशा की 2, तमिलनाडु की 8, तेलंगाना की एक, त्रिपुरा की 2, उत्तर प्रदेश की 9 और पुड्डुचेरी की एक सीट पर प्रत्याशी घोषित किये गए हैं.

