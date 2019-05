PM मोदी पर मायावती के बयान का जेटली ने किया पलटवार, 'सार्वजनिक जीवन के लायक भी नहीं BSP प्रमुख'

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के छह चरण पूरे हो चुके हैं. 7वें और अंतिम चरण से पहले सभी पार्टियां पूरे दमखम से प्रचार में जुटी हुई हैं. आखिरी चरण में कुल 59 सीटों पर मतदान होने हैं. नतीजे 23 मई को आएंगे. चुनावी सरगर्मियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है. सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर तो विपक्षी पार्टी सत्ताधारी पर हमलावर है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने बसपा प्रमुख मायावती (Mayawati) पर जमकर हमला बोला. BJP के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मायावती 'सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं हैं.'

Behan Mayawati - She is firm on becoming a Prime Minister. Her governance, ethics and discourse stoops to an all-time low. Her personal attack today on the Prime Minister exposes her as unfit for public life.