Election 2019: महबूबा मुफ्ती का BJP पर हमला- मुझे 'देशद्रोही' कहलाने पर गर्व, ऐसी देशभक्ति हमारे बस की नहीं...

General Election 2019: प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) के नाथूराम गोडसे (Nathuram Godse) पर दिए गए बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है. सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी की भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी के बयान को लेकर हमलावर है. बीजेपी ने प्रज्ञा के बयान से दूरी बनाई तो, उन्होंने अपनी बात पर खेद जता दिया और माफी मांग ली. कांग्रेस ने कहा कि आज यह बात साफ हो गई कि भाजपाई ही गोडसे के असली 'वंशज' हैं. वो नाथूराम गोडसे (Nathuram Godse) को देशभक्त बताते हैं और हेमंत करकरे जैसे शहीदों को देशद्रोही. हिंसा की संस्कृति और शहीदों का अपमान ही है भाजपाई डीएनए. उधर, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे देशद्रोही कहलाए जाने पर गर्व है, क्योंकि ऐसा राष्ट्रवाद और देशभक्ति हमारे बस का नहीं है. महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने ट्वीट किया, 'अगर एक हिंदू कट्टरपंथी जिसने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की हो उसे देशभक्त बताया जा रहा है तो मुझे गर्व है कि मुझे देशद्रोही कहा जाता है. ऐसा राष्ट्रवाद और देशभक्ति हमारे बस का नहीं, यह आपको मुबारक.'

I take pride in being called an anti national when a Hindu fanatic who gunned down Gandhi ji is hailed as a nationalist. Aisi nationalism aur desh bhakti humaray bas ki naheen. Yeh aapko mubarak.