यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव आयोग का एक और नोटिस, अली-बजरंगबली को लेकर दिया था बयान

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को चुनाव आयोग (Election Commission) ने एक और नोटिस भेजा है. योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath News) को यह नोटिस उनके अली-बजरंगबली वाले बयान को लेकर जारी किया गया है. योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बुधवार को मेरठ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस-बीएसपी-एसपी को 'अली' पर विश्वास है तो हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है. ध्यान हो कि कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के 'मोदी सेना' को लेकर दिए बयान पर खासा विवाद हुआ था. इस बयान को लेकर भी चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया था.

