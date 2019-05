AAP उम्मीदवार आतिशी का जाति-धर्म बताने पर दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को चुनाव आयोग का नोटिस

पूर्वी दिल्ली आम आदमी पार्टी (AAP) की उम्मीदवार आतिशी का जाति और धर्म बताने पर मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है. पूर्वी दिल्ली के रिटर्निंग अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia News) को इस मामले में कल शाम 5 बजे तक जवाब देने का समय दिया है. बता दें कि हाल ही में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा कि, 'मुझे दुःख है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर हमारी पूर्वी दिल्ली की प्रत्याशी आतिशी (Atishi) के धर्म को लेकर झूठ फैला रहे हैं. सिसोदिया ने ट्वीट किया था, 'बीजेपी और कांग्रेस वालों जान लो- 'आतिशी सिंह' है उसका पूरा नाम. राजपूतानी है. पक्की क्षत्राणी...झांसी की रानी है. बच के रहना. जीतेगी भी और इतिहास भी बनाएगी'.

East Delhi Returning Officer issued notice to Delhi Deputy CM Manish Sisodia over violation of Model Code of Conduct regarding a tweet on religion of AAP's East Delhi Candidate Atishi. He has been asked to furnish his comments on the matter by 5 pm tomorrow. (File pics) pic.twitter.com/dUaW0htqAL