Lok Sabha Election 2019: पीएम नरेंद्र मोदी को दुनियाभर के नामचीन राजनेताओं ने ऐसे दी बधाई

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के रूझानों के बाद बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर ली है. नतीजों से लगभग यह तय हो गया है कि अब अगली सरकार एनडीए की ही होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को दुनियाभर के नामचीन राजनेताओं ने ट्विटर के जरिए बधाई दी है. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओइली, ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर मारिस पेन, मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर अबदुल्ला शाहिद ने बधाई दी है. सभी ने रिश्तों को और मजबूत करने की बात की है.

Prime Minister of Nepal, K P Sharma Oli congratulates Prime Minister Narendra Modi over #ElectionResults2019 (file pic) pic.twitter.com/1xEqAm4FSU — ANI (@ANI) May 23, 2019

Afghanistan President Ashraf Ghani tweets, "Congratulations to Prime Minister Narendra Modi on a strong mandate from the people of India. The government & the people of Afghanistan look forward to expanding cooperation between our two democracies" #ElectionResults2019 (file pic) pic.twitter.com/pql5Ge7rJx — ANI (@ANI) May 23, 2019

Congratulations to the people of India on your successful general election – the biggest democratic exercise in history! Australia's ties with India are longstanding & strong & our India Economic Strategy is transforming our economic partnership @MEAIndia@AusHCIndia@dfat — Marise Payne (@MarisePayne) May 23, 2019

I extend my warmest congratulations to PM @narendramodi and EAM @SushmaSwaraj on the resounding victory of BJP in the #IndianElections2019. I am confident that Maldives India relations will continue to flourish. — Abdulla Shahid (@abdulla_shahid) May 23, 2019

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू ने हिंदी में ट्वीट करके लिखा, ''मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी आपके प्रभावशाली चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई! ये चुनावी नतीजे एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आपके नेतृत्व को साबित करते हैं. हम साथ मिलकर भारत और इजराइल के बीच घनिष्ट मित्रता को मजबूत करना जारी रखेंगे. बहुत बढ़िया, मेरे दोस्त...'' इस प्रचंड जीत की ओर बढ़ते रुझानों के बीच ट्विटर पर कई सारे हैशटैग्स चल रहे हैं जिनमें -मोदी फिरसे, नमो फॉर न्यू इंडिया, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी आ गया शामिल हैं. अब मोदी की लहर आने के बाद - मोदी सुनामी हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है.

बता दें, लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) की वोटों की गिनती में अब तक मिल रहे रुझानों में एनडीए लगभग 2014 के प्रदर्शन के करीब पहुंच रही है. बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है. माना जा रहा है कि बीजेपी कम से कम 200 सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी. लोकसभा चुनाव के तहत देश भर में 542 संसदीय सीटों के लिए डाले गए मतों की गिनती जारी है. पहली बार ईवीएम गणना के साथ मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट पर्चियों (वीवीपैट) का मिलान किए जाने के कारण, देर शाम तक परिणाम आने की संभावना है.