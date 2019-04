लोकसभा चुनाव 2019: Facebook ने 687 पेज को किया रिमूव, ज्यादातर पेज कांग्रेस के, जानिए क्या है कारण...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok sabha election 2019) को ध्यान में रखते हुए लोगों को सोशल मीडिया कॉन्टेंट से प्रभावित होने से बचाने के लिए फेसबुक (Facebook) ने बड़ा कदम उठाया है. फेसबुक (Facebook) ने ऐसे 687 पेज को रिमूव यानी हटा दिया है जिनपर लोगों की सोच को प्रभावित करने का शक था. फेसबुक के अनुसार इन सभी पेज या एकाउंट पर लोगों को प्रभावित करने जैसे कंटेंट पोस्ट किए जा रहे थे. समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक (Facebook) का कहना है कि भारत में होने जा रहे चुनाव के मद्देनजर वह यह कदम उठा रहा है. खास बात यह है कि फेसबुक (Facebook) द्वारा हटाए गए पेज उन एकाउंट के हैं, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं. फेसबुक ने इस कदम के एक बाद बयान भी जारी किया. उस बयान में फेसबुक ने कहा कि हमने 687 पेज और एकाउंट रिमूव कर दिए हैं, जिनमें से ज़्यादातर को हमारे ऑटोमेटिड सिस्टमों ने डिटेक्ट कर सस्पेंड कर रखा था. ये एकाउंट और पेज भारत में 'को-ऑर्डिनेटिड इनऑथन्टिक बिहेवियर' में लिप्त थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के IT सेल से जुड़े लोगों के थे.

Reuters: Facebook says removing 687 pages, accounts linked to Congress party ahead of polls pic.twitter.com/sVjMe1I89V