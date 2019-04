उदित राज का BJP ने काटा टिकट, गायक हंसराज हंस होंगे उत्तर-पश्चिम दिल्ली से उम्मीदवार

लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर बीजेपी ने दिल्ली में अपने सातवें उम्मीदवार के रूप में सिंगर हंस राज हंस को उत्तर पश्चिम दिल्ली से उतारने का फैसला कर लिया है. मशहूर पंजाबी सिंगर हंसराज हंस (Hans Raj Hans) भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. इस फैसले से नाराज उदित राज ने पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया है. उन्होंने कहा, 'बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, अब मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है.' गौरतलब है कि हंसराज हंस साल 2016 में ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे. बता दें कि उदित राज अभी इस सीट से मौजूदा सांसद हैं. यानी दिल्ली की इस सीट से हंस राज के चुनाव लड़ने का मतलब है कि बीजेपी से उदित राज का पत्ता कट चुका है, जिसे लेकर कुछ दिनों से उदित राज नाराज भी दिख रहे थे. बीजेपी ने भी बयान जारी कर कह दिया है कि हंसराज हंस ही इस सीट से उनके उम्मीदवार होंगे.

नाराज भाजपा सांसद उदित राज बोले, 'केजरीवाल फोन पर हंस रहे थे, 4 महीने पहले चेतावनी दी थी कि...'

सिंगर हंसराज हंस बीजेपी से पहले कई और राजनीतिक दलों में रह चुके हैं. सिंगर हंस राज हंस ने अपने राजनीतिक दल की शुरुआत शिरोमणी अकाली दल से की थी. वह साल 2009 में जालंधर लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे, मगर उसमें उनकी हार हुई थी. फिर वह बाद में कांग्रेस में भी शामिल हुए थे. और अब साल 2016 के बाद वह बीजेपी में ही हैं.

#LokSabhaElections2019 : Singer Hans Raj Hans to contest from North West Delhi constituency on a BJP ticket. (file pic) pic.twitter.com/cEtsaGp9Eo