VIDEO: वोटिंग से पहले मां से मिले पीएम मोदी, पैर छूकर लिया आशीर्वाद फिर अहमदाबाद में डाला वोट

lok sabha election 2019: लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण की वोटिंग आज जारी है. तीसरे चरण में 117 सीटों पर जारी वोटिंग में पीएम मोदी भी आज वोट डालने के लिए अहमदाबाद पहुंचे. तीसरे चरण में अमित शाह से लेकर राहुल गांधी समते कई दिग्गज अपना भाग्य आजमा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद के रानीप में वोट डाला. अहमदाबाद में वोट डालने से पहले पीएम मोदी ने अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद लिया और उनके पैर छूए.

पीएम मोदी की माँ ने आशीर्वाद के रूप में पावागढ़ माताजी की चुनरी भेंट की है. साथ ही कंसार खिला कर मुंह मीठा कराया और श्रीफल भेंट किया. पीएम अपनी मां से मिलने घर पहुंचे थे और वहीं घर के बाहर कुछ लोगों से मुलाकात भी की. जिसके बाद वह बूथ पर पहुंचे और अपना वोट डाला. इस दौरान अमित शाह भी उसी बूथ पर मौजूद थे.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से वोट करने की अपील की है. उन्होंने ट्वीट में मतादाताओं से वोट करने की अपील की और कहा, 'तीसरे फेज में रिकॉर्ड नंबर से वोट डालिए. आपका वोट बेहद कीमती है जो आने वाले वक्त में देश की दिशा तय करेगा. थोड़ी देर में मैं अहमदाबाद में वोट डालूंगा.' बता दें कि पीएम मोदी के अलावा अमित शाह, अरुण जेटली, मुख्यमंत्री विजय रुपाणी पूर्व सीएम केशुभाई पटेल, कांग्रेस नेता अहमद पटेल भी आज अपना वोट गुजरात में डालेंगे.

#WATCH PM Narendra Modi meets his mother Heeraben Modi at her residence in Gandhinagar and takes her blessings. #Gujarat pic.twitter.com/uRGsGX0fcw

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को यानी आज देश भर में 117 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है. इन 117 सीटों में गुजरात व केरल की सभी सीटें शामिल हैं. सात चरणों में से सबसे बड़े इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, शरद यादव व कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं.14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की इन 117 सीटों में 2014 के चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 66 सीटें जीती थीं. वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने 27 पर जीत हासिल की. बाकी सीटें अन्य विपक्षी दलों और निर्दलियों के खातों में गयीं. इस चरण में बिहार व पश्चिम बंगाल की पांच-पांच सीटें भी हैं. यूपी में सपा नेता मुलायम सिंह यादव के परिवार के चार सदस्यों का भविष्य इवीएम में कैद होगा.

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi met his mother at her residence in Gandhinagar today. He will cast his vote in Ahmedabad, shortly. pic.twitter.com/CUncTSpBTt