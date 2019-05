फरीदाबाद: 'बूथ कैप्चरिंग' मामले में पोलिंग एजेंट गिरफ्तार, VIDEO वायरल होने के बाद EC ने लिया एक्शन

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के छठे चरण के मतदान के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप में एक पोलिंग एजेंट को हरियाणा के फरीदाबाद से रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया. एजेंट का एक वीडियो टि्वटर पर वायरल होने के बाद चुनाव आयोग (Election Commission) ने कार्रवाई की है. वीडियो में दिख रहा है कि फरीदाबाद के पृथला के आसावती के एक पोलिंग बूथ के अंदर एक युवक टेबल पर नीली टीशर्ट पहनकर बैठा है. कमरे में महिला वोटर्स लाइन में खड़ी हुई दिख रही हैं. जब एक महिला वोटर वोट डाल रही होती है तो वह युवक अपनी सीट से उठता है और उसकी तरफ जाता है. इसके बाद देखकर ऐसे लग रहा है कि वह जबरन बटन दबाता है. इसके बाद वह वापस अपनी सीट पर आ जाता है. उसने दो और महिलाओं के साथ ऐसा किया. हालांकि, NDTV इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कमरे में कोई अन्य अधिकारी उस युवक को रोकने वाला नहीं दिख रहा है. टि्वटर पर वीडियो शेयर करते हुए कई लोगों ने चुनाव आयोग को टैग किया और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

चुनाव आयोग से एजेंट के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश मिलने के बाद फरीदाबाद निर्वाचन विभाग ने ट्वीट किया, 'तुरंत कार्रवाई की गई. एफआईआर दर्ज की गई. एक युवक को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया. पर्यवेक्षक ने मामले की व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की. और पाया की तीन महिलाओं को प्रभावित करने के अलावा और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है.'

The person in the video is the Polling agent who has been arrested in the afternoon itself. FIR lodged. He was trying to effect at least 3 lady voters. Observer & ARO with teams visited the booth at Asawati in prithala constituency. He is satisfied that voting was never vitiated