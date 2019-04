'मायावती जी आपको सोचना चाहिए उनकी एक्स-रे जैसी आंखें आपके ऊपर कहां-कहां देखेंगी': जयाप्रदा

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से भाजपा (BJP) उम्मीदवार जयाप्रदा (Jaya Prada) के खिलाफ असंज्ञेय अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई है. समाजवादी पार्टी की ओर से रामपुर के उम्मीदवार आजम खान पर जवाबी हमला करते हुए जया प्रदा ने अपने बयान में बसपा प्रमुख मायावती को भी अपने लपेटे में ले लिया. कथित तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक जया प्रदा ने आजम खान की आंखों को एक्स-रे जैसा बताया और ऐसा बयान दिया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ.

न्यूज एजेंसी एएनआई यूपी के ट्वीट के मुताबिक जया प्रदा ने कथित तौर पर कहा, "आजम खान ने मेरे खिलाफ जो टिप्पणी की है, उसे देखते हुए मायावती जी आपको सोचना चाहिए, उनकी एक्स-रे जैसी आंखे आपके ऊपर भी कहां-कहां डाल कर देखेंगी." इस बयान के बाद जया प्रदा एक बार फिर यूपी की राजनीति में उथल-पुथल मचा दिया है. इससे पहले आजम खान ने भी चुनावी रैली के दौरान जया प्रदा पर विवादित बयान दिया था. उन्होंने भाजपा उम्मीदवार जया प्रदा पर खाकी अंडरवीयर टिप्पणी की थी. जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा था.

Non-Cognizable Offence Information Report filed against BJP Lok Sabha MP candidate* from Rampur,Jaya Prada,for reportedly saying,"Considering the comments Azam Khan makes against me, Mayawati Ji you must think "unki x-ray jaisi aankhein aapke upar bhi kaha-kaha daal kar dekhengi" https://t.co/3wxamXJNd6