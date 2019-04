लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज, ट्वीट किया ये मजेदार Video

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) में प्रचार से दूर चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने ट्विटर के माध्यम से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं. लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने पीएम मोदी (PM Modi) पर अपने ही अंदाज में निशाना साधा है. उन्होंने डबस्मैश डॉट कॉम एप्लीकेशन के माध्यम से पीएम मोदी के पुराने भाषणों को एक साथ जोड़ते हुए एक मजेदार वीडियो बनाया है और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है कि मुफ्त में ले लो 15 लाख, अच्छे दिन और जुमला. इस वीडियो में आरजेडी सुप्रीमो ने पीएम मोदी के बयानों के साथ लिप्सिंग की हैं, जहां पीएम मोदी (PM Modi) जनता से संवाद करते हुए कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे. वीडियो की शुरुआत होती है मेरे देश के प्यारे भाइयों और बहनों से, इसके बाद अच्छे दिन का डायलॉग जोड़ा गया है. फिर 15 लाख के डायलॉग को जोड़ा गया है और आखिर में अमित शाह का वो बयान जहां उन्होंने 15 लाख की बात को चुनावी जुमलों करार दिया था.

राबड़ी देवी का बड़ा दावा: नीतीश महागठबंधन में वापस आकर 2020 में तेजस्वी को CM और खुद को PM बनवाना चाहते थे

बता दें कि 1977 के बाद ऐसा पहली बार होगा कि लालू प्रसाद यादव किसी भी चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो रहे हैं. बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए लालू प्रसाद ने प्रचार किया था, हालांकि, उस वक्त भी वह जेल से जमानत पर बाहर आए थे. लेकिन इस बार जमानत नहीं मिली. हाल ही में उन्होंने जानकारी दी थी कि मेरा ट्विटर हैंडल किसी अन्य द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है. इस पर लिखे गए संदेश मेरे द्वारा ही माने जाएंगे.

Dear friends! While in jail, My Twitter handle shall be operated by my office in consultation with family. I shall speak my mind through visitors. The fight to preserve the Constitution & protect the rights of vulnerable groups shall go on.