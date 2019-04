बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अकबरपुर समेत 6 सीटों पर घोषित किये प्रत्याशी, देखें- पूरी लिस्ट

मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने सोमवार को लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के लिए 6 और सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी. बसपा की ओर से जारी सूची में शाहजहांपुर से अमर चंद्र जौहर, मिश्रिख से नीलू सत्यार्थी, फरुर्खाबाद से मनोज अग्रवाल, अकबरपुर से निशा सचान, जालौन से पंकज सिंह और हमीरपुर से दिलीप सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. आपको बता दें कि इससे पहले बसपा 11 उम्मीदवारों की सूची घोषित कर चुकी है. पार्टी ने सहारनपुर से हाजी फजर्लुरहमान, बिजनौर से मलूक नागर, नगीना से गिरीश चंद्र, अमरोहा से कुंवर दानिश अली, मेरठ से हाजी मोहम्मद याकूब को मैदान में उतारा है.

Bahujan Samaj Party (BSP) releases a list of 6 candidates in Uttar Pradesh for #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/Z7JoxavcFS