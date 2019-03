Lok Sabha Election 2019: कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी सूची, शशि थरूर समेत कई दिग्गजों के सीट का ऐलान 

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों की चौथी सूची जारी कर दी है. पार्टी ने अपनी चौथी सूची (Lok Sabha Election 2019) में शशि थरूर समेत कई दिग्गजों शामिल किया है. इस नई सूची के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम से चुनाव मैदान में उतारा गया है. वहीं अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबम टुकी को अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से टिकट दिया गया है. कांग्रेस ने चौथी सूची में कुल 27 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है. इनमें सात नाम उत्तर प्रदेश से, दो नाम अरुणाचल प्रदेश से, पांच नाम छत्तीसगढ़ से, 12 नाम केरल से और एक नाम अंडमान निकोबार से हैं. पार्टी ने यूपी के कैरान से हरेंद्र मलिक जबकि बिजनौर से इंदिरा भाटी और मेरठ से ओम प्रकाश शर्मा को टिकट दिया है.

Congress releases fourth list of 27 candidates (12 Kerala, 7 Uttar Pradesh, 5 Chhattisgarh, 2 Arunachal Pradesh and 1 Andaman & Nicobar islands) for the upcoming Lok Sabha polls. pic.twitter.com/E47vi4a8mt

गौरतलब है कि अगर सूची में दिग्गजों के नाम की बात करें तो पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में कई बड़ें नामों को शामिल किया था जिनमें राज बब्बर जैसे नाम भी शामिल थे. राज बब्बर को यूपी के मुरादाबाद से टिकट दिया गया था. वहीं, प्रिया दत्त को पार्टी ने (Priya Dutt) मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से मैदान में उतारा था. जबकि बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुईं सावित्री बाई फुले (Savitri Bai Phule) को यूपी के बहराइच से चुनाव मैदान में उतार गया था. इसके अलावा श्रीप्रकाश जायसवाल (Sriprakash Jaiswal) को कानपुर से, मिलिंद मुरली देवरा (Milind Murli Deora) को दक्षिण मुंबई से, परवेज खान को यूपी के संत कबीर नगर से और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे (Sushil Kumar Shinde) को महाराष्ट्र के सोलापुर से टिकट दिया गया था. इससे पहले कांग्रेस ने 8 मार्च को 15 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी.

Congress releases another list of 21 candidates. Nana Patole to contest from Nagpur. Raj Babbar to contest from Moradabad, former BJP MP Savitri Phule to contest from Bahraich(UP). Priya Dutt to contest from Mumbai North-Central. #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/50HUZD2NqW