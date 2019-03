लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, PM मोदी बोले- उम्मीद है इस बार का चुनाव 'ऐतिहासिक' होगा

लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा (Lok Sabha Election 2019 Date, Schedule) कर दी गई है. इस बार 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे (2019 Election) और 23 मई को नतीजे आएंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की. चुनाव आयोग की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, ''लोकतंत्र का पर्व यानी चुनाव आ गया है. मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि इस बार चुनाव में बढ़-चढ़कर भाग लें. खासकर पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं से ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेने की उम्मीद है. मुझे उम्मीद है कि इस बार चुनाव में ऐतिहासिक भागीदारी होगी''.

The festival of democracy, Elections are here. I urge my fellow Indians to enrich the 2019 Lok Sabha elections with their active participation. I hope this election witnesses a historic turnout. I particularly call upon first time voters to vote in record numbers.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे सभी दलों और चुनाव आयोग को शुभकामना देते हुए लिखा, ''2014 में लोगों ने भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से यूपीए को नकार दिया था. लोग इससे छुटकारा चाहते थे. पहले जो असंभव लगता था, वह पिछले 5 वर्षों में संभव हुआ है''. पीएम मोदी ने अपनी सरकार की तमाम योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाते हुए लिखा, हमने पिछले 5 वर्षों में मूलभूत जरूरतों को पूरा किया. अब इसे आगे बढ़ाने का समय है और एनडीए को एक बार फिर आपके आशीर्वाद की जरूरत है''.

Guided by ‘Sabka Saath, Sabka Vikas', NDA seeks your blessings again.

We spent the last five years fulfilling basic necessities that were left unfulfilled for 70 long years. Now, time has come to build on that and create a strong, prosperous & secure India. #PhirEkBaarModiSarkar