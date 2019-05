Lok Sabha Election 2019: प्रशांत किशोर ने वाईएसआर कांग्रेस की धमाकेदार जीत के साथ की शानदार वापसी

दिग्गज चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर वीरवार को आए 17वीं लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के परिणामों के बाद फिर से चर्चाओं के केंद्र में आ गए हैं. साल 2014 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में एक बार फिर से अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है. उन्होंने आंध्र प्रदेश में जगमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस की 'सुनामी जीत' में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हुए फिर से 'अपने बिजनेस' में जोरदार वापसी की है. प्रशांत किशोर की रणनीति ने उस चंद्रबाबू नायडू को सत्ता से बाहर कर दिया जो आम चुनाव के परिणाम आने से कुछ दिन पहले पहले तीसरा मोर्चा बनाने की अगुवाई कर रहे थे. प्रशांत किशोर ने साल 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव में कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार की थी, लेकिन तब इस चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी थी.

Thank you Andhra and colleagues at @IndianPAC for the landslide victory.

Congratulations and best wishes to the new CM @ysjagan