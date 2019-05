Lok Sabha Election 2019: राजनीति की पिच पर धुआंधार पारी खेलने उतरे गंभीर की शानदार ‘ओपनिंग’

अपने क्रिकेट करियर की तरह राजनीति में आगाज के साथ ही कई उतार-चढ़ाव झेलने वाले टीम इंडिया के सर्वश्रेष्ठ ‘ओपनर' में से एक गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने आम चुनाव 2019 की पिच पर शानदार ओपनिंग करते हुए पूर्वी दिल्ली सीट से भाजपा के टिकट पर करीब तीन लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतने की उम्मीद है. गंभीर का सामना कांग्रेसी दिग्गज अरविंदर सिंह लवली और आम आदमी पार्टी की आतिशी से था जिन्होंने चुनावी अभियान के दौरान उन पर कई तरह के आरोप भी लगाए थे.

बतौर क्रिकेटर अपनी लोकप्रियता, सामाजिक सरोकार और ‘मोदी लहर'के दम पर चुनाव में गंभीर अपने पदार्पण मैच में ही नाबाद सैकड़ा जड़ने जा रहे हैं. चुनाव से एक महीना पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए गंभीर ने चुनाव आयोग द्वारा जारी रुझानों के बाद ट्वीट में लिखा,‘यह ना तो ‘लवली कवर ड्राइव'और ना ही ‘आतिशी बल्लेबाजी' बल्कि भाजपा की ‘गंभीर' विचारधारा को लोगों का समर्थन है. सभी को धन्यवाद.'

उन्होंने आगे लिखा,‘इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने अपना जमीर और ईमान खोया है और आठ महीने में अपनी सत्ता खोएगा. जितना कीचड़ आप ने दिल्ली में फैलाया है, उतना ही कमल दिल्ली में खिलेगा.'गंभीर का इशारा मतदान से ठीक पहले आतिशी और आप द्वारा उन पर महिला विरोधी पर्चे बंटवाने के आरोपों पर था. आतिशी ने गंभीर पर उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसे पर्चे बांटने का आरोप लगाया और वह प्रेस कांफ्रेंस में रो भी पड़ी थीं.

गंभीर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यह पूरी साजिश रचने का आरोप लगाते हुए चुनौती दी थी कि या तो वे आरोप साबित करें या राजनीति छोड़ दें. इससे पहले भी उन्होंने गंभीर पर दो वोटर आई डी रखने के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की सिफारिश भी की थी. गंभीर 22 मार्च को ही भाजपा में शामिल हुए .

