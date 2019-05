Lok Sabha Election Results 2019: PM मोदी का जादू बरकरार, जीत पर दुनिया भर के नेताओं ने दी बधाई

Election Results 2019: चीन और रूस के राष्ट्रपतियों समेत विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election Results) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत के लिए बधाई दी है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने संदेश में दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ होने की कामना की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने अपने ट्वीट में कहा, "रूसी प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री को एक बधाई संदेश भेजा है और द्विपक्षीय संबंध को प्रगाढ़ बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सकारात्मक संवाद को लेकर साथ में काम करने के लिए तैयार रहने की पुष्टि की है."

From a long standing friend!



Russian President Putin has sent a congratulatory message to PM @narendramodi and has confirmed his readiness to work together to build up the full range of bilateral relations and constructive interaction in international affairs. — Raveesh Kumar (@MEAIndia) May 23, 2019

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मोदी को लिखे एक पत्र में कहा कि वह भारत-चीन संबंध को काफी महत्व देते हैं और वह भारतीय नेता के साथ दोनों देशों के बीच विकास साझेदारी को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए तत्पर हैं. श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेना ने ट्वीट कर कहा, "आपकी जीत पर मुबारकबाद. लोगों ने एक बार फिर आपके नेतृत्व को स्वीकारा है. श्रीलंका भारत के साथ सकारात्मक संबंध को आगे बढ़ाने को तत्पर है."

Chinese President Xi Jinping congratulates PM @narendramodi on the electoral victory under his leadership pic.twitter.com/uFFlc5GHTC — Raveesh Kumar (@MEAIndia) May 23, 2019

श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भी भारतीय प्रधानमंत्री को 'शानदार जीत' के लिए बधाई दी. नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. ओली ने भी मोदी को बधाई दी और कहा, "मैं आपके साथ करीब से काम के लिए तत्पर हूं." अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ट्वीट कर कहा, "सरकार और अफगानिस्तान के लोग पूरे दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग, शांति और समृद्धि के लिए दोनों लोकतंत्रों के बीच सहयोग बढ़ाने को लेकर तैयार हैं." बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के लोगों के लिए 'शांति, खुशी और समृद्धि' की कामना की.

PM of Sri Lanka @RW_UNP has written to PM @narendramodi congratulating him on the victory at the General Elections and wishing prosperity & well-being to the people of India — Raveesh Kumar (@MEAIndia) May 23, 2019

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामीन नेतन्याहू ने कहा, "चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के लिए मेरे मित्र नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई. आपका नेतृत्व और जिस तरह से आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करते हैं, उसका सत्यापन यह चुनाव परिणाम है. हम साथ मिलकर भारत और इजरायल के बीच और हमारे बीच महान मित्रता को मजबूत करते रहेंगे और इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे."

Congratulations, my friend @Narendramodi, on your impressive election victory! The election results further reaffirm your leadership of the world's largest democracy. Together we will continue to strengthen the great friendship between India & Israel.

Well done, my friend! ???????????????????? — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 23, 2019

मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने कहा, "भारत के लोगों ने भाजपानीत सरकार में मजबूत विश्वास जताया है. मैं संबंध को और बढ़ाना चाहता हूं." मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, जापान के प्रधानमंत्री आबे शिंजो ने मोदी से टेलीफोन पर बात की और दोनों नेताओं ने भारत-जापान विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की कामना की.

