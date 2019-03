जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से मिलने गईं प्रियंका गांधी को अस्पताल में करना पड़ा 15 मिनट इंतजार

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi) बुधवार को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद (Chandrashekhar Azad) से मिलने मेरठ गई थीं. दलित नेता के रूप में पहचान रखने वाले आजाद मेरठ में अभी अस्पताल में भर्ती हैं. अस्पताल में भर्ती आजाद ने एनडीटीवी से कहा, 'मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ूंगा.' भीम आर्मी चीफ (Bhim Army)को आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में देवबंद से गिरफ्तार कर लिया गया था. वह बिना प्रशासन की इजाजत के मोटरसाइकिल रैली निकालने की योजना बना रहे थे. जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो वह बीमार पड़ गए, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

कांग्रेस महासचिव के साथ मुलाकात की सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि प्रियंका गांधी उनके बेड के पास बैठी हुई हैं. वहीं पश्चिमी यूपी के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) भी प्रियंका गांधी के साथ मौजूद थे. हालांकि, उन्होंने अपनी यात्रा को राजनीति से जोड़ देखने से मना किया. प्रियंका गांधी और सिंधिया जब अस्पताल पहुंचे तो चंद्रशेखर को समर्थकों ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया. 15 मिनट तक मनाने के बाद उन्हें जाने दिया गया.

Meerut: Congress General Secretary for UP (East) Priyanka Gandhi Vadra meets Bhim Army chief Chandrashekhar who is undergoing treatment at a hospital. pic.twitter.com/e4QPUJolzW