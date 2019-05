Elections 2019: बंगाल में फिर चुनावी हिंसा, BJP उम्मीदवार पर हमला, कई स्थानों पर EVM में खराबी की खबर

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के सातवें और अंतिम चरण के तहत पश्चिम बंगाल में नौ सीटों पर मतदान जारी है. इस दौरान राज्य की बशीरहाट, डायमंड हार्बर, उत्तरी और दक्षिणी कोलकाता संसदीय सीटों पर ईवीएम मशीनों में गड़बड़ियों की खबर आ रही हैं. वहीं दूसरी ओर बशीरहाट में चुनावी हिंसा देखने को मिली. बताया जा रहा है कि वहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार राहुल सिन्हा पर हमला किया गया है.

बशीरहाट के पोलिंग बूथ नंबर 189 पर मतदाता प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता उन्हें वोट नहीं डालने दे रहे. भाजपा उम्मीदवार बासु ने कहा, '100 लोगों को वोट डालने से रोका गाय है. हम उनका वोट डलवाएंगे.' इस बूथ पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है. इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा के मीडिया कवरेज को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया.

West Bengal: Additional forces arrive at polling station number 189 in Basirhat. BJP MP candidate from Basirhat, Sayantan Basu has alleged that TMC workers are not allowing people to cast their vote. pic.twitter.com/Na55Lo1ORu

वहीं जाधवपुर से भाजपा उम्मीदवार अनुपम हाजरा ने बताया कि टीएमसी की महिला कार्यकर्ता चेहरा ढककर प्रॉक्सी वोट डाल रही हैं, उनकी पहचान करना मुश्किल है. जब हमने इस पर आपत्ति जताई तो उन्होंने पोलिंग बूथ पर हंगामा शुरू कर दिया.

BJP MP candidate Anupam Hazra at polling booth number 150/137 in Jadavpur: Women TMC workers with covered faces are casting proxy votes, it is difficult to establish their identity. When we raised objection to it, they created a ruckus at the polling station. pic.twitter.com/Grf3rwoVc6