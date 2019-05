Exit Poll Results 2019: महबूबा मुफ्ती ने टीवी एंकर को बताया कैंडी स्टोर में छोड़े गए बच्चे, शायराना अंदाज में बोलीं- तेरे आने से यूं...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के नतीजे आने से पहले रविवार को कई मीडिया संस्थानों ने अपने-अपने एग्जिट पोल (Exit Poll) चैनल्स पर प्रसारित किए. ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने बीजेपी सरकार को बहुमत हासिल होता हुआ दिखलाया है. सभी चैनल्स ने अपने पोल सर्वे के मुताबिक दिए गए आंकड़ों में एनडीए को बहुमत दिया है. टीवी चैनल्स पर मौजूद एंकरों पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने अपने ट्वीट के जरिए उनपर तंज कसा है.

महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने अपने ट्वीट में टीवी एंकरों को कैंडी स्टोर में छोड़े गए बच्चे जैसा बताया. इतना ही नहीं, उन्होंने इस ट्वीट के साथ शायराना अंदाज में एक शेर भी लिखा. मुफ्ती ने ट्वीट में लिखा, ''ज्यादातर न्यूज एंकर एग्जिट पोल के रिजल्ट को लेकर अपने खुशी को छिपा नहीं सकते हैं, जैसे कि कैंडी स्टोर में बच्चों को छोड़ दिया गया है! तेरे आने से यूं खुश है दिल, जैसे कि बुलुबुल बहार के खातिर'' इस ट्वीट के जरिए महबूबा मुफ्ती ने न सिर्फ टीवी चैनल्स के एंकर्स पर तंज कसा, बल्कि एनडीए सरकार को भी लपेटे में लिया.

Most news anchors can't hide their glee about exit poll results like kids left unattended in a candy store!

Teray Aanay say Yun Khush Hai dil

Jaisay Ki Bulbul Bahar Ki Khatir