लोकसभा चुनाव : बीजेपी की पहली लिस्ट कल जारी होने की संभावना, चुनाव समिति की बैठक जारी

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक मंगलवार शाम साढ़े सात बजे शुरु हुई है. इसमें उत्तर प्रदेश (UP), पश्चिम बंगाल (West Bengal), कर्नाटक (Karnataka) और ओडिशा (Odisha) समेत दस राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर माथापच्ची हो रही है. चुनाव समिति की बैठक सुबह चार बजे तक चलने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके बाद बुधवार को बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने की संभावना है.

इससे पहले शनिवार को भी चुनाव समिति की बैठक रात दो बजे तक चली थी. इस बैठक में प्रधानमंत्री खुद एक-एक लोकसभा सीट पर चर्चा कर रहे थे. हालांकि चुनाव समिति की पहली बैठक के बाद शहनवाज हुसैन और शत्रुघ्न सिन्हा के टिकट कटने की खबर आई. साथ ही गिरिराज सिंह की सीट को भी बदले जाने की संभावना है.

बीजेपी चुनाव समिति की बैठक इधर बीजेपी मुख्यालय में चल रही है तो यूपी कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी सदन में चल रही है.

सूत्रों के मुताबिक यूपी कोर कमेटी प्रत्याशियों के नामों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति को देगी. इसके बाद समिति निर्णय लेगी.

