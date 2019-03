शीला दीक्षित का बड़ा बयान- 'आतंक के खिलाफ मनमोहन सिंह का रुख PM मोदी जितना कड़ा नहीं था'

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली कांग्रेस प्रमुख शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) से पहले बड़ा बयान दिया है. शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) ने कहा कि आतंक के खिलाफ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) का रुख नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) जितना कड़ा नहीं था. दिल्ली कांग्रेस प्रमुख शीला दीक्षित ने गुरुवार को स्वीकार किया कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों (Mumbai Terror Attack) के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 'प्रतिक्रिया', पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack) के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तरह 'मजबूत और दृढ़ नहीं' थी.

हालांकि इसके साथ ही शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) ने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी के ज्यादातर काम राजनीति से प्रेरित होने के साथ ही राजनीतिक लाभ उठाने के लिए होते हैं. इस बयान के सामने आने के बाद शीला दीक्षित ने कहा कि अगर मेरे बयान को किसी दूसरी तरह पेश किया जा रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकती.

