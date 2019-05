चुनाव 2019: मायावती बोलीं- बंगाल में PM की आज दो रैलियां, प्रचार पर बैन सुबह से क्यों नहीं, दबाव में काम कर रहा है EC

लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार पर बंगाल में बैन लगाने के चुनाव आयोग (Election Commission) के कदम पर टीएमसी और कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने निशाना साधा है. बसपा प्रमुख मायावती (Mayawati) ने कहा कि बंगाल में पीएम मोदी की दो रैलियां हैं, प्रचार पर सुबह से क्यों नहीं बैन लगाया गया. साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है. मायावती ने कहा, 'चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में प्रचार पर गुरुवार रात 10 बजे से प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की दिन के वक्त दो रैलियां हैं... अगर उन्हें प्रतिबंध लगाना ही था, तो आज सुबह से ही क्यों नहीं...? यह पक्षपातपूर्ण है, और चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है..."

बता दें, भारत के चुनावी इतिहास में इस तरह की पहली कार्रवाई में चुनाव आयोग ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के नौ लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार (Lok Sabha Election) गुरुवार को रात 10 बजे समाप्त करने का आदेश दिया है. निर्धारित समयानुसार प्रचार एक दिन बाद शुक्रवार शाम को समाप्त होना था. आयोग ने मंगलवार को कोलकाता में भाजपा तथा तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़पों के बाद यह फैसला किया है.

Mayawati: Election Commission has banned campaigning in West Bengal, but from 10 pm today just because PM has two rallies in the day. If they had to ban then why not from today morning? This is unfair and EC is acting under pressure pic.twitter.com/s7v0xpvAkO