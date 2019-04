सिद्धू ने मोदी सरकार को बताया 'खून चूसने वाला जोंक', पेट्रोल के दाम पर बोले- 200 का पजामा और 1200 का...

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) मोदी सरकार के योजनाओं से लेकर पेट्रोल के दामों तक तंज कसने पर कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे. रोजाना किसी न किसी मुद्दे पर सिद्धू अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साध रहे हैं. फिलहाल मंगलवार को सिद्धू ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को आम लोगों के लिए खून चूसने वाली जोंक बताया है. सिद्धू का कहना है कि पेट्रोल की कीमत 37 रुपए है और इसका टैक्स उससे भी ज्यादा करीब 46 रुपए लिया जा रहा है. ऐसे में शायराना अंदाज के लिए मशहूर नवजोत सिंह सिद्धू ने मुहावरे का भी इस्तेमाल किया है.

नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, ''37 रुपए का पेट्रोल और 46 रुपए का टैक्स, इसे कहते हैं 200 रुपए का पजामा और 1200 रुपए का नाड़ा. शास्त्र अनुसार सरकार आम लोगों से टैक्स ऐसे वसूलती है जैसे भंवरे फूलों से रस लेते हैं, मोदी सरकार आम लोगों का खून चूसने वाली जोंक बन गई. मोदी है तो मुमकिन है.'' वहीं सोमवार को भी सिद्धू ने एक ट्वीट किया था, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी (BJP) सरकार के खिलाफ निशाना साधा था. ट्विटर पर लिखा, ''एक गलत वोट आपके बच्चों को चायवाला, पकौड़ेवाला या चौकीदार बना सकता है. बाद में पछतावे से अच्छा है कि रोकथाम के लिए पहले ही तैयार रहे.''

एक गलत वोट आपके बच्चों को चायवाला, पकौड़ेवाला या चौकीदार बना सकता है|



Better prevent and prepare, rather then repent and repair...