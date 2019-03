प्रियंका गांधी ने भाषण में कह दी ऐसी बात, दिलाई याद तो बोलीं- 'मुझे लगा किसी ने नोटिस ही नहीं किया' देखें VIDEO

लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है. बीपेजी से लेकर कांग्रेस तक, प्रचार-प्रसार में लगे हैं. कांग्रेस (Congress) राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने पहला आधिकारिक भाषण (Priyanka Gandhi Speech) दिया. गुजरात के गांधीनगर में मंगलवार को आयोजित कांग्रेस की रैली में उन्होंने भाषण दिया. उन्होंने जनता से जागरुकता की अपील की. साथ ही बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए देश की तमाम समस्याओं का जिम्मेदार ठहराया. पार्टी की बड़ी रैली में इस डेब्यू स्पीच के बाद अब लोगों की नजरें उनकी चुनावी कैंपेनिंग पर टिकी हैं. उनके भाषण की खूब तारीफ हो रही है. मंच पर आते ही लोगों ने 'इंदिरा गांधी जिंदाबाद' के नारे लगाए.

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पहले भाषण में क्या रहे मुद्दे, कौन रहा निशाने पर, जानिए 10 बातें

प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने भाषण की शुरुआत में पहले महिलाओं और फिर पुरुषों को संभोधित किया. उन्होंने कहा- 'मेरी बहनों और मेरे भाइयों आपके इस प्रेम भरे स्वागत के लिए मैं बहुत आभारी हूं.' जिसके बाद असम के सिल्चर की सांसद सुष्मिता देव ने लिखा- 'गुजरात में प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) की स्पीच काफी प्रभावित लगी. मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने पुरुषों से पहले महिलाओं का नाम लिया. उन्होंने भाईयों और बहनों की जगह बहनों और भाइयों कहा.'

