प्रियंका गांधी जब कार्यकर्ताओं से मिली तो पूछ बैठीं, 'चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? इस वाले की नहीं...'

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) बुधवार को चुनावी प्रचार-प्रसार के लिए अपने गढ़ अमेठी पहुंचीं. वहां उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं व स्थानीय जनता से मुलाकात की. पूर्वी उत्तर प्रदेश की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी ने अमेठी के गौरीगंज में पार्टी के कार्यकर्ताओं से न सिर्फ उनका हालचाल पूछा, बल्कि उनकी चुनावी तैयारियों के बारे में भी पूछा. इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने साल 2022 की तरफ इशारा करते हुए कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कैसी तैयारी चल रही है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. चुनावी प्रचार-प्रसार व कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए प्रियंका गांधी बुधवार की देर शाम अमेठी में एक-एक करके सभी से मुलाकात करने की कोशिश की.

#WATCH Priyanka Gandhi Vadra, Congress General Secretary for eastern UP, while interacting with party workers in Amethi's Gauriganj: Tayyari kar rahe ho aap chunaav ki? Iss wale ki nahi, 2022 ke liye? Kar rahe ho? pic.twitter.com/PfuixUIhWk