कांग्रेस-AAP गठबंधन पर राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी पहली प्रतिक्रिया

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हुआ. गठबंधन को लेकर सबसे ज्यादा इच्छुक आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कई बार गठबंधन की कोशिश की, मगर कई दौर की बैठकों के बाद कांग्रेस ने साफ तौर पर गठबंधन से इनकार कर दिया. इस तरह से अब यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगी. हालांकि, AAP- कांग्रेस गठबंधन नहीं होने पर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है. राहुल गांधी ने साफ कहा है कि कांग्रेस की प्रदेश यूनिट गठबंधन के पक्ष में नहीं थी.

राफेल सौदे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कुल मिलाकर हमारा गठबंधन पटरी पर है, मगर दिल्ली में पार्टी इकाई ने सर्वसम्मति से गठबंधन को नकार दिया.

Congress President Rahul Gandhi: Overall our alliances are on track, in Delhi the party unit unanimously said no to an alliance pic.twitter.com/3QAPFm8DHV