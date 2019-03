BJP छोड़ कांग्रेस ज्वाइन करने की तैयारी में शत्रुघ्न सिन्हा, बेटी सोनाक्षी बोलीं- उम्मीद है अब...

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) ने अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatughan Sinha) के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने के मसले को उनका निजी मामला बताया है. सोनाक्षी सिन्हा से जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि, ''यह उनकी पसंद है. मेरा मानना है कि अगर आप कहीं खुश नहीं हैं तो कुछ बदलाव लाइये. उन्होंने भी यही किया''. सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) ने कहा कि, 'मैं उम्मीद करती हूं कि कांग्रेस के साथ वे और अच्छा काम करेंगे और अलग-थलग नहीं पड़ेंगे'. सोनाक्षी सिन्हा ने आगे कहा, जयप्रकाश नारायण, अटल जी और आडवाणी जी के समय से पार्टी के सदस्य होने के नाते मेरे पिता का पार्टी के अंदर बहुत सम्मान है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे ग्रुप को वह सम्मान नहीं दिया गया जिसके वे हकदार थे. मुझे लगता है कि उन्होंने फैसला लेने में देरी की, यह बहुत पहले करना चाहिए था.

Sonakshi Sinha on her father Shatrughan Sinha leaving BJP & joining Congress: It's his choice. I think if you're not happy somewhere you must bring a change & that's what he did. I hope in this new association with Congress, he'll be able to do more good work¬ feel suppressed. pic.twitter.com/zlILmwMGi1