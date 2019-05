Election 2019: PM मोदी के राजीव गांधी के खिलाफ बोलने पर भड़क उठे बीजेपी के यह नेता, दिया तीखा बयान 

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) की सरगर्मियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है. इस चुनाव में प्रचार के दौरान दोनों ही तरफ के नेताओं ने मर्यादा की तमाम सीमाएं लांघ दी है. कई बार चुनाव आयोग (Elections Commission) ने चुनौती दी और उनपर प्रचार करने से रोक लगाई, लेकिन भाषा का स्तर गिरता ही गया. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने लगातार चौकीदार चोर का नारा बुलंद किया और और आखिरकार प्रधानमंत्री ने एक दिन राहुल के पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajeev Gandhi) को भी इसमें घसीट लिया और कहा कि वो भ्रष्टाचारी नंबर वन हैं. पीएम ने कहा कि आपके पिताजी को आपके राज दरबारियों ने गाजे-बाजे के साथ 'मिस्टर क्लीन' बना दिया था, लेकिन देखते ही देखते 'भ्रष्टाचारी नंबर वन' के रूप में उनका जीवनकाल समाप्त हो गया. पीएम मोदी की इस टिप्पणी को कर्नाटक बीजेपी के श्रीनिवास प्रसाद ने अनावश्यक बताया है.

Srinivasa Prasad, BJP: Rajiv Gandhi took bigger responsibilities at a young age. Tallest personalities in politics like Vajpayee ji have spoken many good things about Rajiv Gandhi. https://t.co/6WCskEAvxi