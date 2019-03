केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने नाम के साथ 'चौकीदार' क्यों जोड़ा, पढ़ें- उनका जवाब

केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 'मैं भी चौकीदार' कैंपेन शुरू किया है. पार्टी के तमाम नेता इस कैंपेन के साथ जुड़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपने नाम के साथ 'चौकीदार' लिख रखा है. इसमें केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज भी शामिल हैं. सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) ने शनिवार को कहा कि उन्होंने ट्विटर पर अपने नाम में ‘चौकीदार' शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि वह विदेश में भारतीय हितों और भारतीय नागरिकों की ‘‘चौकीदारी'' कर रही हैं. दरअसल, सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) ने यह इसलिये लिखा क्योंकि एक ट्विटर यूजर ने सवाल किया कि एक विदेश मंत्री और ‘सबसे समझदार' भाजपा नेता होते हुए माइक्रोब्लागिंग साइट पर अपने नाम के साथ ‘चौकीदार' शब्द क्यों जोड़ा, इस पर स्वराज ने ट्वीट किया, ‘क्योंकि मैं विदेश में भारतीय हितों और भारतीय नागरिकों की चौकीदारी कर रही हूं'.

