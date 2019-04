उमा भारती ने प्रियंका गांधी पर किया हमला, बोलीं- जिसका पति चोरी के आरोप में हो, उसको तो...

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) को लेकर पक्ष-विपक्ष में काफी तकरार देखने को मिल रही है. कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) को लेकर बीजेपी (BJP) सरकार की केंद्रीय मंत्री उमा भारती (Uma Bharati) ने एक बयान दिया है. मीडिया से बात करते वक्त किसी ने उमा भारती से पूछा कि लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के सक्रिय होने पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है. इस पर उमा भारती ने प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधते हुए चोरी का आरोपी कहा. उमा भारती (Uma Bharati) ने कहा, 'कुछ नहीं, जिसका पति चोरी के आरोप में हो, उसको तो लोग किस नजर से..., चोर की पत्नी को किस नजर से देखा जाता है, हिन्दुस्तान उसी नजर से देखेगा उनको.'

दिल्ली : आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार गुरुवार से नामांकन दाखिल करना शुरू करेंगे

Union Minister Uma Bharti on being asked what impact Priyanka Gandhi Vadra will have in this election: Kuchh nahi. Jiska pati chori ke aarop mein ho, usko to log kis nazar se.....chor ki patni ko kis nazar se dekha jata hai Hindustan ussi nazar se dekhega unko. pic.twitter.com/ypLpai59uf