केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान ने लगाया फर्जी मतदान का आरोप, कहा- मैं दोबारा वोटिंग की मांग करूंगा

लोकसभा चुनाव (Lok Sabbha Election) के पहले चरण का मतदान (1st Phase Lok Sabha Election 2019) शुरू हो गया है. आज पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. 91 लोकसभा सीटों (91 Constituencies) पर कुल 1279 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. आज जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीट भी शामिल है. इस बीच केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से बीजेपी के उम्मीदवार संजीव बाल्यान ने फर्जी मतदान का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि 'बुर्का पहन कर आने वाली महिलाओं को चेक नहीं किया जा रहा है. अगर इसको गंभीरता से नहीं लिया गया तो मैं दोबारा मतदान की मांग करूंगा'.

Union Minister and Muzaffarnagar BJP candidate Dr. Sanjiv Balyan: Faces of women in burkhas are not being checked and I allege that fake voting is being done. If not looked into, I will demand a repoll pic.twitter.com/Gphlm2NoRx