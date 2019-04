यूपी के मंत्री ने मायावती पर किया हमला, बोले- 'ये सब फ्यूज्ड ट्रांसफॉर्मर हैं, अगर कोई इससे तार जोड़ेगा तो...'

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के दौरान राजनेताओं द्वारा एक-दूसरे पर अजीबोगरीब बयान से जोरदार प्रहार कर रहे हैं. बीजेपी (BJP) नेता व यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की मुखिया मायवती (Mayawati) पर हमला बोले हुए उन्हें फ्यूज्ड ट्रांसफॉर्मर कह डाला. न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) का कहना है कि फ्यूज्ड ट्रांसफॉर्मर की क्या चर्चा करना. उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने मायावती (Mayawati) पर हमला बोलते हुए शाहजहांपुर में रैली के दौरान बोले, ''देखिए ये सब फ्यूज्ड ट्रांसफॉर्मर हैं, फ्यूज्ड ट्रांसफॉर्मर से अगर कोई तार जोड़ेगा तो ना तो उसका बल्ब जलेगा, ना पंखा चलेगा... ना पानी मिलेगा ना ही हवा मिलेगी. फ्यूज्ड ट्रांसफॉर्मर की क्या चर्चा करना?'' हालांकि अभी तक इस बयान पर मायावती की तरफ से कोई बयान नहीं आया.

UP Minister Suresh Khanna on Mayawati to address a rally in Shahjahanpur: Dekhiye ye sab fused transformer hain, fused transformer se agar koi taar jodega to na to uska bulb jalega, na pankha chalega...na pani milega na hawa milegi. Fused transformer ki kya charcha karna? pic.twitter.com/2BaRkoIOYq