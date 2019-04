यशवंत सिन्हा ने AFSPA को लेकर बीजेपी पर कसा तंज, कहा- कांग्रेस तो बाद में हटाएगी आपने तो इसे हटा भी दिया

यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) ने AFSPA (अफस्पा) को लेकर पार्टी पर हमला बोला है. सिन्हा (Yashwant Sinha) ने बुधवार को एक ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में तो अभी अफस्पा को हटाने की बात ही की है. लेकिन आपने तो इसे अरुणाचल प्रदेश में हटा भी दिया . उन्होंने (Yashwant Sinha) अपने ट्वीट में लिखा कि भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के चार पुलिस स्टेशन से अफस्पा को हटा दिया है. इन पुलिस स्टेशन पर यह कानून बीते 32 साल से लागू था. बीजेपी अगर अफस्पा हटाए तो यह देशभक्ति है लेकिन कोई और अगर यह करने की बात भी करे तो वह सशस्त्र बलों के खिलाफ और देशद्रोही होता है. आपका झूठ की दुनिया में स्वागत है.

Govt of India has withdrawn Afspa from four police stations in Arunachal Pradesh a few days ago after 32 years. But it is patriotic if BJP does it. If others even think or talk about it they are anti armed forces and anti national. Welcome to the world of lies.