Bigg Boss 11: आकाश डाडलानी हो सकते हैं घर से बाहर, शिल्पा शिंदे और हिना के बीच होगी बहस

खास बातें आकाश डाडलानी घर से हो सकते हैं बेघर हिना और शिल्पा के बीच फिर देखने को मिलेगी भिड़त अब बचेंगे सिर्फ 4 कंटेस्टेंट

Mid-week elimination mein kaun hoga ghar se beghar? Jaaniye aaj raat 10:30 PM on #BB11. pic.twitter.com/5MDjKgHKTO — Bigg Boss (@BiggBoss) January 10, 2018

Arshi Khan ka 'Mean' task jeetne ke liye, kis hadd tak jayenge gharwale? Find out tonight at 10:30 PM on #BB11. #BBSneakPeekpic.twitter.com/4YsIkOkVh4 — Bigg Boss (@BiggBoss) January 10, 2018

Bigg Boss ke finale week mein milega aakhri nominations ka result! Aakhir kaun hoga ghar se beghar? Jaaniye aaj raat 10:30 PM on #BB11. #BBSneakPeekpic.twitter.com/8Kdf5xjkbG — COLORS (@ColorsTV) January 10, 2018

Voting Trend! 1200 IST

1 Shilpa (leading by huge margin)

2 Vikas

3 Hina

4 Puneesh

5 Akash (trailing by huge margin)



DIFFRENCE of votes BETWEEN 2 3 4 is very little



Akash Dadlani will be Evicted! — The Khabri (@BiggBossNewz) January 9, 2018

Its Confirmed now! Akash Dadlani has been eliminated!



Retweet if you are happy — The Khabri (@BiggBossNewz) January 10, 2018

बिग बॉस के घर में आज के आने वाले एपिसोड में एक कंटेस्टेंट का घर से सीधे-सीधे बेघर हो जाएगा और फिनाले के लिए सिर्फ 4 घरवाले ही बचेंगे. बता दें कि फिनाले वीक में कुल 5 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं, लेकिन आज एक और कंटेस्टेंट घर से बेघर हो जाएगा. सोशल मीडिया और बिग बॉस से मिले सूत्रों की जानकारी के मुताबिक आकाश डाडलानी आज 'धनराशि' लेकर घर से बेघर हो सकते हैं. जिसके बाद फिनाले तक सिर्फ चार ही कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे, हिना खान, विकास गुप्ता और पुनीश शर्मा बचेंगे. मंगलवार को अर्शी खान ने घर में एंट्री ली थी और सभी घरवालों के साथ एक-एक करके 'अर्शी चाहते हैं' टास्क की संचालन की भूमिका में हैं.आज अर्शी बाकी बचे हुए कंटस्टेंट के साथ 'मीन' यानी मतलबी होने का टास्क करती हुईं नजर आएंगी. आखिर में जिस कंटेस्टेंट की फोटो बोर्ड पर लगी होगी. वह सबसे ज्यादा मतलबी खिलाड़ी कहलाएगा. इतना ही नहीं, अर्शी खान अपने साथ लाए गए पॉवर का इस्तेमाल करेंगी.संभवत: सभी कंटेस्टेंट को ऑफर करेंगी कि जिसे भी लगता है कि वह सबसे कमजोर कंटेस्टेंट है तो बिग बॉस द्वारा ऑफर किए गए धनराशि को लेकर यह शो छोड़ दे. फिलहाल यदि आकाश डाडलानी इस शर्त को मंजूर करते हुए बिग बॉस के घर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिनाले के आखिरी दिन तक सिर्फ 4 कंटेस्टेंट ही पहुंच पाएंगे.शिल्पा शिंदे जहां अपनी कट्टर प्रतिद्वंदी हिना खान की फेवरिट 'शेरखान' का कप तोड़ती हुईं नजर आएंगी तो वहीं विकास गुप्ता भी आकाश के जूते को रंग में डूबोते हुए दिखेंगे. इस टास्क में यह देखा जाएगा कि कौन खिलाड़ी कितना मतबली है. जिसमें शिल्पा शिंदे काफी हद तक अपना बदला लेती हुईं नजर आएंगी.