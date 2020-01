Bigg Boss 13: आसिम रियाज को नफरत करने लगी है 'ग्रैंड मस्ती' की एक्ट्रेस, बोलीं- घिनौना...

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में आसिम रियाज एक बार फिर अपने पुराने तेवरों में लौट आए हैं. कुछ दिन तक सलमान खान (Salman Khan) के समझाने पर शांत रहने के बाद आसिम रियाज (Asim Riaz) को लगातार घर के सभी सदस्यों के साथ लड़ते हुए देखा जा सकता है. बिग बॉस हाउस में इस सम एलिट क्लब वाला टास्क चल रहा है, जिसमें आसिम रियाज संचालक है. लेकिन वह अपनी टीम के लोगों का आंख बंदकर समर्थन कर रहे हैं, और इसी बात की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला से उनकी लड़ाई जारी है. लेकिन आसिम रियाज को लेकर सोशल मीडिया पर फिल्मी सितारे अपना रिएक्शन दे रहे हैं, और 'ग्रैंड मस्ती' फेम एक्ट्रेस कायनात अरोड़ा (Kainaat Arora) और बिग बॉस (Bigg Boss) में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस संभावना सेठ ने ट्विटर पर आसिम रियाज को लेकर अपना गुस्सा निकाला है.

टाइगर श्रॉफ ने बहन कृष्णा को बर्थडे पर दी सलाह, बोले- 80 साल से पहले शादी मत करना...देखें Photo

Never knew will hate any one so much from big boss ..as hate is too big a word !But just can't stand this name #AsimRiaz !!Each word he speaks pokes to my ears &my people around !! #Disgusting & Hope not to ever c dis man in this life #bigboss#BigbossS13@ColorsTV@BB13Official