Bigg Boss: सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि के झगड़े पर बॉलीवुड एक्टर ने दिया रिएक्शन, कहा-प्यार और जंग में सब जायज...

बिग बॉस के घर में इन दिनों सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) और रश्मि देसाई (Rashami Desai) का झगड़ा सुर्खियों में है. घर में हर दिन किसी न किसी बात पर दोनों में नोकझोंक होती रहती है. दोनों की लड़ाई कभी किचन में तो कभी टास्त में देखने को मिल रही है. सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई की लड़ाई पर अब बॉलीवुड गलियारे से भी रिएक्शन आने लगे हैं. अपने ट्वीट के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने दोनों के झगड़े पर एक ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है.

Those both people are wrong, who are criticising #RashmiDesai or #SidharthShukla! Once they both were in a relationship, and now they are fighting it out in #BiggBoss13 house. So both are right. Because everything is fair in love and war.