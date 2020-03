कनिका कपूर पर फूटा बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट का गुस्सा, बोले- ऐसे लोग जब तक रहेंगे हम कैसे बचेंगे...

कनिका कपूर (Kanika Kapoor) को कोरोनावायरस (Coronavirus) के लिए पॉजिटिव पाया गया है और वह इस समय लखनऊ के अस्पताल में भर्ती हैं. इस खबर पर बॉलीवुड सहित तमाम क्षेत्रों से खूब रिएक्शन आ रहे हैं. बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट राहुल महाजन (Rahul Mahajan) ने भी इस संबंध में अपनी राय रखी है. उन्होंने अपने ट्वीट में बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर पर गुस्सा उतारा है. साथ ही पीएम मोदी (PM Modi) के 'जनता कर्फ्यू' (Janta Curfew) को लेकर भी बातें कही हैं. राहुल महाजन के ट्वीट पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं.

On day #JantaCurfew is not enough when we have people like #KanikaKapoor spreading the virus to thousands of people And the chain reaction will go on. 100%lock down for 10days it's the only way to stop india becoming Italy

It's do or definitely die situation @narendramodi