यूपी के बागपत में चाट की लड़ाई के बाद #Chacha करने लगा ट्रेंड, वायरल हो रहें फनी मीम्स...

यूपी के बागपत में पत्ते की एक चाट के लिए जमकर चले लट्ठ, Video शेयर कर ऋचा चड्ढा बोलीं- ये सच है...

Dedicated to #chacha of the bagpat chat kaand, purely for fun #PawriHoRahiHai Its WWE in UP. pic.twitter.com/7vKiv0KK6h

दरअसल, पूरा मामला यह है कि 'बागपत में एक चाट वाले ने दूसरे चाट वाले का ग्राहक अपनी तरफ बुला लिया. फिर क्या था. एक पत्ते चाट के लिए युद्ध छिड़ गया. पुलिस ने 8 लोगों को गिफ्तार किया है.' इस तरह चाट खाने आए ग्राहक को अपनी दुकान पर बुला लेने की वजह से चाट बेचने वालों के बीच यह जंग छिड़ गई और किसी ने एक दूसरे को नहीं बख्शा.

इस वीडियो पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने इस वीडियो को शेयर करते हुए रिएक्शन दिया था, 'लोग काल्पनिक शो में किसी शहर में अपराध दिखाए जाने पर दावा करते हैं कि उनके शहर की गलत छवि पेश की जा रही है. काश हम वास्तविकता के बारे में उतना ही नाराज होते जितना हम कल्पना के बारे में होते हैं. यह सच है, इसमें कई बातें परेशान करने वाली हैं.'

So guy's the wait is over it's happening we've decided 2 main events of #WrestleMania featuring #chacha from UP up against #RomanReigns n #Edge, this is first time in history of #wwe where 2 main event r happening featuring a same guy whom we just signed last night.#Bhagpathttps://t.co/WJkK99uVExpic.twitter.com/bcWTvpOrsq