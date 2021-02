जैस्मीन भसीन ने खोली राहुल वैद्य की पॉपुलैरिटी की पोल, बोलीं- प्रमोशन के लिए पीआर को दे रहे हफ्ते का 5 लाख! Video

बिग बॉ 14 (Bigg Boss 14) में इस हफ्ते फैमिली वीक हैं. अली गोनी के लिए जैस्मीन भसीन आई हैं. अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) के लिए राहुल महाजन, रुबीना दिलैक के लिए उनकी बहन ज्योतिका दिलैक, राहुल महाजन के लिए तोषी साबरी, राखी सावंत के लिए विंदु दारा सिंह और निक्की तंबोली के लिए जान कुमार सानू आए हैं. हालांकि, अभिनव शुक्ला शो से बाहर हो गए हैं. लेकिन शो में पहुंचते ही जैस्मीन भसीन (Jasmine Bhasin) ने राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

