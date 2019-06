कपिल शर्मा ने 'फादर्स डे' पर शेयर की तस्वीर, फैंस बोले - हूबहू अपने पापा जैसे दिखते हो

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने फादर्स डे (Fathers' Day) के मौके पर अपने पापा को याद किया है. उन्होंने अपने ट्विटर एकाउंट के जरिए अपने पापा की एक पुरानी तस्वीर फैन्स के साथ शेयर की है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने भावुक होकर कैप्शन में लिखा, 'आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, लव यू डैड.' कपिल शर्मा के पापा की इस तस्वीर को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और उस पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) की यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है.

You are always in my heart love u Dad pic.twitter.com/jdPrplkzan