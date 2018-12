कपिल शर्मा के फैन निकले रणवीर सिंह, बोले- आपको बहुत Miss किया... देखें Video

खास बातें कपिल शर्मा छोटे पर्दे पर जल्द वापसी करने वाले हैं रणवीर सिंह ने की कपिल शर्मा की तारीफ रणवीर सिंह निकले कपिल शर्मा के फैन

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) लंबे समय बाद फिर से छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपने कॉमेडी शो (The Kapil Sharma Show) के साथ 29 दिसंबर को वापसी कर रहे हैं. कपिल शर्मा के कॉमेडी शो (The Kapil Sharma Show) को लोग काफी पसंद करते थे. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो को लेकर बॉलीवुड में भी क्रेज रहता था. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो के हर एपिसोड में बॉलीवुड (Bollywood) के कलाकार अपनी फिल्मों को प्रमोट करने आते थे. लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब कपिल शर्मा (Kapil Sharma) और सुनील ग्रोवर ( Sunil Grover) के झगड़े के बाद से ही उनके शो की टीआरपी गिरने लगी थी. लेकिन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) फिर से नए कलेवर और तेवर के साथ वापसी करने को तैयार दिख रहे हैं. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो (The Kapil Sharma Show) के पहले मेहमान रणवीर सिंह (Ranveer Singh), सारा अली खान (Sara Ali Khan), रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) और सोनू सूद (Sonu Sood) होंगे, जो अपनी फिल्म सिम्बा (Simmba) को प्रमोट करेंगे.

कपिल शर्मा (Kapil Sharma)के शो को दर्शकों का पूरा प्यार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. फिल्म 'सिम्बा' (Simmba) में मुख्य भूमिका निभा रहे बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने कपिल शर्मा (Kapil Sharma) की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा है, "हम आपको बता नहीं सकते कि हमने आपको कितना याद किया है. जिस तरह आप लोगों के बीच खुशियां फैलाते हैं. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आगे भी ऐसा ही करते रहें." कपिल शर्मा (Kapil Sharma)के शो को मौज-मस्ती और हंसी के लिए याद किया जाता है. दर्शक कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो को देखकर लोटपोट हो जाते थे.

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो में फिल्म सिंबा (Simmba) को प्रमोट करने पहुंची अभिनेत्री सारा अली खान (Sara Ali Khan) काफी उत्साहित दिखीं. इस दौरान सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने कपिल शर्मा (Kapil Sharma) से अपनी मां अमृता सिंह (Amrita Singh) को नमस्ते करने के लिए भी कहा और बताया कि वो कपिल शर्मा (Kapil Sharma) की कितनी बड़ा फैन हैं. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने न केवल नेशनल टेलीविजन पर दिग्गज अभिनेत्री को नमस्ते कहा, बल्कि सारा को प्रोड्यूस(पैदा) करने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया.

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) की छोटे पर्दे पर वापसी से दर्शकों का इंतजार अब खत्म हो जाएगा. उम्मीद है कि कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपनी टीम के साथ मिलकर दर्शकों का खूब मनोरंजन करेंगे.

