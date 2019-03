Khatron Ke Khiladi 9 Winner : जानिए कौन बन सकता है खतरों के खिलाड़ी का विनर?

Khatron Ke Khiladi 9 Winner: दमदार एक्शन वाला शो 'खतरों के खिलाड़ी 9' (Khatron Ke Khiladi 9) का रविवार को ग्रैंड फिनाले होगा. खतरों के खिलाड़ी ग्रैंड फिनाले में अक्षय कुमार (Akshay kumar) भी शिरकत करेंगे. इस शो के ग्रैंड फिनाले के साथ ही विनर के नाम का भी ऐलान हो जाएगा. 'खतरों के खिलाड़ी 9' (Khatron Ke Khiladi 9) में इस समय टॉप 6 कंटेस्टेंट्स शमिता शेट्टी (Shamita Shetty),भारती सिंह (Bharti Singh), पुनीत पाठक (Punit Pathak), अली गोनी (Aly Goni), आदित्य नारायण (Aditya Narayan) और रिद्धिमा पंडित (Ridhima Pandit) हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के अनुसार 'खतरों के खिलाड़ी 9' के विनर का नाम लीक हो चुका है (Kahtron Ke Khiladi 9 Winner).

3 hours for a face-off with thrill, one last time! Tune in at 9 PM to watch the Grand Finale LIVE! #KKK9 #JigarPeTrigger #KKK9GrandFinale pic.twitter.com/i3XNPrv6Va

खबरों के अनुसार, 'खतरों के खिलाड़ी 9' (Khatron Ke Khiladi 9) में पुनीत पाठक (Punit Pathak) और आदित्य नारायण (Aditya Narayan) के बीच जबरदस्त टक्कर होती है, जिसमें आदित्य नारायण (Aditya Narayan) 'खतरों के खिलाड़ी 9' (Khatron Ke Khiladi 9 Winner) में बाजी मार ली है. इन खबरों के अनुसार, आदित्य नारायण (Aditya Narayan) विनर बन चुके हैं. हालांकि इसकी आधाकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

Aditya analyzes his #KKKhatra mates in his own goofy way. Tune in tomorrow to watch them at 6 PM only on #ColorsTV. #AdityaNarayanpic.twitter.com/0NKq3qzkWi