'रामायण' के लक्ष्मण पर फैन्स ने बना डाले मीम्स, तो एक्टर ने यूं किया रिएक्ट...

वायरल हो रहे इन मीम्स में 'लक्ष्मण (Lakshman)' के गुस्से को अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan)के 'एंग्री यंग मैन' लुक से भीकंपेयर किया जा रहा है. बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में सुनील लहरी ने इस पर रिएक्शन दिया है. 'रामायण' (Ramayan) में 'लक्ष्मण' का रोल अदा करने वाले सुनील लहरी (Sunil Lahri) ने कहा, "मैंने कई मीम्स देखे, जो लोग मुझे भेज रहे हैं. यहां तक कि घर में मेरे भाई के बच्चे भी मीम्स भेज रहे हैं. मुझे वह पसंद आ रहे हैं."

'one man army'. He is stealing every episode of Ramayan with his acting #Laxmanpic.twitter.com/qJ5SEqE86O — prayag sonar (@prayag_sonar) April 7, 2020



सुनील लहरी (Sunil Lahri) ने आगे कहा, "मैं उन मीम्स को एंजॉय कर रहा हूं. यह कहा जाता है कि आप लोकप्रिय हैं और इसीलिए आप पर मीम्स बनते हैं. मैं सम्मानित हूं. मैं मीम्स का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं." बता दें, लॉकडाउन (Lockdown) के कारण एक बार फिर 'रामायण' को दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है. जिसके कारण शो की लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है.